Podcast: Empaer trata sobre o artesanato rural

No quadro “Sou do Campo” do programa Conexão Caturité, a assessora social da Empaer, Lurdinha Farias, foi entrevistada para falar sobre o artesanato rural.

Ela destacou a importância do trabalho das artesãs da região de Campina Grande, especialmente durante o período junino, quando a venda de artesanato atinge seu pico.

Lurdinha emocionou-se ao relatar o sucesso das vendas em junho e destacou a perseverança das artesãs, como Dona Maria Apolinário, de 82 anos, e Silvana, que, além de trabalharem no espaço, também acolhem produtos de outros municípios.

Desde 2010, com a fundação da Vila do Artesão, o grupo “De Mãos Dadas com a Família Rural” tem crescido e hoje conta com diversas mulheres que continuam a perseverar e contribuir para a economia local através do artesanato.

