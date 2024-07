Podcast: entenda mais sobre o cuidado com a pessoa idosa

No quadro “Momento Uama” do programa Conexão Caturité, o professor Manoel Freire abordou o tema do cuidado com a pessoa idosa e o autocuidado.

Ele destacou a importância de informações relevantes para os idosos e seus cuidadores, enfatizando o papel fundamental da família e da comunidade.

Manoel mencionou que, com o envelhecimento, há um processo natural de degeneração das capacidades físicas e mentais, o que exige um equilíbrio entre a proteção familiar e a autonomia do idoso.

Ele ressaltou o crescimento do número de idosos ativos no Brasil, que buscam manter-se saudáveis por meio de atividades físicas e exercícios regulares.

No entanto, o professor alertou sobre a proteção excessiva por parte da família, que pode limitar a participação do idoso em atividades sociais, viagens e passeios.

Ele compartilhou um exemplo da Espanha, onde muitos idosos preferem morar sozinhos e manter sua independência, apesar dos desafios.

Ouça o podcast completo abaixo:

