Na Universidade Federal da Paraíba (UFPB), estão abertas, até este domingo (21), as inscrições para 240 vagas em curso gratuito sobre Educação para o Trânsito e Saúde do Condutor e da Condutora, voltado exclusivamente a pessoas habilitadas (categoria A da Carteira Nacional de Habilitação – CNH) para conduzir motocicletas. As inscrições, abertas ao público em geral, devem ser realizadas pelo Sistema Integrado de Gestão de Eventos (SIGEventos) da UFPB.

O curso será oferecido de maneira presencial no Auditório de Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional do Centro de Ciências da Saúde (CCS) da UFPB, localizado no Campus I (João Pessoa). A aula inaugural da formação ocorrerá na segunda-feira (22), das 14 às 18h, e os demais encontros acontecerão no mesmo horário, nas quatro segundas-feiras úteis seguintes – 29 de julho, além dos dias 12, 19 e 26 de agosto. No dia 5 de agosto, primeira segunda do mês, não haverá atividades, em virtude do feriado estadual em celebração à data magna do Estado da Paraíba.

Os participantes que concluírem o curso terão direito a certificados.

O objetivo principal da iniciativa é aprimorar, por meio de aulas teóricas e práticas, os conhecimentos e as habilidades necessárias à condução de motocicletas ou carros, proporcionando aos participantes dicas para uma condução mais segura e consciente. Os temas abordados na formação envolvem noções de legislação de trânsito, ética, cidadania, ergonomia, primeiros socorros e psicologia.

A formação é uma atividade realizada pelo Projeto de Extensão da UFPB “Mobiliza: Mobilização, saúde e segurança de trabalhadores e trabalhadoras que usam motocicleta na Região Metropolitana de João Pessoa” e é fruto de uma parceria com o Departamento de Trânsito da Paraíba (Detran-PB), a Associação de Motogirls e Entregadoras da Paraíba (AMENPB) e o Conselho Municipal dos Entregadores e MotoUbers de João Pessoa e Região Metropolitana (CME-JP).

“As estatísticas de acidentes de trânsito na Paraíba mostram que a maior parte dos sinistros graves envolvem jovens conduzindo motocicletas, assim como há uma subnotificação sobre acidentes com trabalhadores e trabalhadoras em jornada de trabalho. O curso pretende conscientizar essas pessoas sobre esses aspectos e capacitar sobre saúde e segurança no trânsito”, afirma o coordenador do projeto de extensão, professor Leonildo Santos, sobre a finalidade do curso.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo número (83) 99616-7144.

Confira o conteúdo programático do curso

22/07 – Evento inaugural, 14h às 18h

Tema: Legislação do trânsito nos logradouros públicos e nas rodovias federais

Objetivo: Proporcionar educação sobre leis e condução segura em logradouros públicos e rodovias federais a trabalhadores e trabalhadoras que usam motocicleta para realizar entregas mediadas por aplicativos.

29/07 – Primeira aula do curso, 14h às 18h

Tema: Ética, cidadania e segurança do condutor e da condutora.

Objetivo: Discutir aspectos éticos e de cidadania como estratégia de segurança para condutores e condutoras.

12/08 – Segunda aula do curso, 14h às 18h

Tema: Ergonomia e saúde na condução de motocicletas.

Objetivo: Orientar quanto aos princípios ergonômicos e de saúde postural na condução de motocicletas.

19/08 – Terceira aula do curso, 14h às 18h

Tema: Primeiros socorros no trânsito

Objetivo: Proporcionar o conhecimento de técnicas e procedimentos que possibilitem prestar um atendimento básico, preciso, rápido e seguro em situações de agravos no trânsito.

26/08 – Quarta e última aula, 14h às 18h.

Tema: Psicologia no trânsito

Objetivo: Discutir aspectos do trânsito que afetam a saúde mental, bem como estratégias de prevenção e redução de agravos.

