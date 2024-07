Veja a previsão do tempo para esta sexta-feira na Paraíba

O contínuo transporte de umidade oriunda do oceano Atlântico em direção à costa leste, trazida pelos ventos alisíos de sudeste (ventos em baixos níveis da atmosfera, normalmente nesta época do ano sopram com mais intensidade). Com isso, são esperadas chuvas esparsas, princialmente sobre áreas das regiões do Agreste, Brejo e Litoral.

*Aesa

