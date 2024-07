Obras de drenagem do Viaduto na BR-230 vão ter início em João Pessoa

Começam nesta segunda-feira (22) os serviços de drenagem no Viaduto na BR-230 – que vai ligar o bairro de Água Fria à Rua Presidente Raniere Mazzili, no Cristo Redentor – e de suas vias marginais.

As escavações serão iniciadas na Rua Dr. Manoel Lopes de Carvalho, com interdição do trânsito a partir da rotatória do Cuiá e Posto Petrobras, sentido Posto Elesbão.

Para realização dos serviços, neste início da semana, será iniciada a sinalização e o disciplinamento do tráfego, com apoio da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob).

O tráfego de veículos será desviado da Rua Dr. Manoel Lopes de Carvalho para a rua paralela, Rua Francisco Manoel de Andrade, previamente asfaltada pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER-PB) para oferecer condições de mobilidade das pessoas durante o andamento das obras.

Na terça-feira (23), começa a aplicação da drenagem da primeira etapa com base no projeto, com previsão para conclusão em 30 dias.

Quando toda a obra do viaduto for concluída, o fluxo de veículos vai ser facilitado entre os bairros do Cristo Redentor, Ernesto Geisel, José Américo e Mangabeira, bem como o tráfego contínuo na rodovia federal entre o Estádio Almeidão, Centro Administrativo Municipal, Ceasa e sede da Polícia Rodoviária Federal, proporcionando mais segurança e conforto aos motoristas, especialmente nos horários de pico.

Para isso, o Governo da Paraíba, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem da Paraíba (DER-PB), está investindo mais de R$ 48 milhões, com recursos próprios do Tesouro Estadual.

O objetivo é solucionar um dos grandes problemas de mobilidade urbana de João Pessoa, proporcionando mais segurança, conforto e fluidez no tráfego de veículos, especialmente nos horários de pico.

Estima-se que o viaduto beneficiará mais de 800 mil habitantes, especialmente os que residem na Zona Sul.