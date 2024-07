Hospital campinense é destaque no site do ´Estadão´

O Help (Hospital de Ensino e Laboratórios de Pesquisa) de Campina Grande tem colecionado premiações por conta de sua arquitetura.

O site de imóveis do jornal O Estado de São Paulo destacou o empreendimento com 30 mil m² de área construída, “resultado de um investimento de mais de R$ 600 milhões”, e que “nasceu com o propósito de mesclar iniciativas tecnológicas e sustentabilidade na saúde”, conforme a publicação.

A reportagem menciona que o HELP é um hospital filantrópico, mantido pela Fundação Pedro Américo.

Ele atende 60% SUS e 40% particular.

Ao todo, são 400 leitos, 25 salas de cirurgia e pronto atendimento adulto e pediátrico.

*notas repercutidas na coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

