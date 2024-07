No final da manhã desta sexta-feira, 19, o ex-prefeito da cidade de Conceição, no Sertão da Paraíba, João Deon Diniz sofreu um mal súbito nas imediações da Praça dos Três Poderes, no Centro de João Pessoa.

Relatos iniciais indicam que o ex-gestor foi vítima de um infarto fulminante. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, no entanto, quando os socorristas chegaram, constataram que Diniz já estava morto.

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online