Veja quem ganhou os prêmios da campanha Liquida Campina na edição deste ano

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Campina Grande (CDL-CG) promoveu na tarde desta quinta-feira, 18 de julho, no Calçadão da Cardoso Vieira, no centro da cidade, o sorteio dos prêmios da Liquida Campina 2024.

Foram sorteados 02 caminhões de prêmios, 03 motos Honda e um Nissan Kicks.

A Liquida Campina reuniu mais de 700 estabelecimentos comerciais instalados em Campina Grande e também em municípios circunvizinhos, que garantiram descontos de até 70% no período de 03 a 13 de julho.

A cada R$50,00 em compras efetuadas os consumidores receberam cupons para concorrer aos prêmios.

Segundo dados da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), o varejo de Campina Grande registrou crescimento de 5,38% comparado ao mesmo período do ano passado, o que comprova o sucesso de mais uma campanha realizada pela CDL.

“Temos muito o que comemorar com os resultados obtidos em mais uma Liquida Campina. Foram mais de um milhão e quatrocentos mil cupons distribuídos e a certeza de que o nosso trabalho tem fortalecido o comércio de nossa cidade”, destacou o presidente da CDL, Eliézio Bezerra.

O sorteio reuniu bom público no Calçadão e contou com música ao vivo do grupo Samba Show. Quem não pode ir ao local pode acompanhar o sorteio pela transmissão ao vivo no canal da CDL no Youtube.

Patrocínio: A Liquida Campina é uma realização da CDL Campina Grande com o patrocínio de: Pagbank, cartões ELO, Prefeitura Municipal, Governo da Paraíba, Banco do Nordeste, Sebrae, Niscar, Novo Rumo Honda, Mix Matheus, Armazém Paraíba, Fecomércio e Partage Shopping.

Confira a lista completa de ganhadores:

Prêmio 01 – Caminhão de prêmios

Ganhador: Junior Ramos

Bairro: Presidente Médici

Loja onde comprou: Mix Matheus

Vendedor: Wegila

Prêmio 02 – Caminhão de prêmios

Ganhador: Ivyna Larissa B. Silva

Bairro: Monte Castelo

Loja onde comprou: Óticas Fashion

Vendedor: Juliana

Prêmio 03 – Moto Honda

Ganhador: Matheus Vinicius N. Cabral

Bairro: Santa Rosa

Loja onde comprou: Carril Supermercado

Vendedor: Paula

Prêmio 04 – Moto Honda

Ganhador: Damiana Maria de S. Fernandes

Bairro: Serrotão

Loja onde comprou: Magazine Luiza

Vendedor:

Prêmio 05 – Moto Honda

Ganhador: Risilene de L. A. Nunes

Bairro: Catolé

Loja onde comprou: Usaflex

Vendedor: Ariadne

Prêmio 06 – Nissan Kicks 0km

Ganhador: Ana Lúcia Alves Gomes

Bairro: Cruzeiro

Loja onde comprou: Nem Bike