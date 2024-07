Veja a previsão do tempo para esta quinta-feira na Paraíba

O transporte de umidade oriunda do oceano Atlântico em direção à costa leste, trazida pelos ventos alísios de sudeste (ventos em baixos níveis da atmosfera, normalmente nesta época do ano sopram com mais intensidade), deverá contribuir para a ocorrência de chuvas esparsas, principalmente sobre áreas do setor leste.

*Aesa

