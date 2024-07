Podcast Na Cozinha: aprenda uma receita deliciosa de brownie

No quadro “Na Cozinha” do programa Conexão Caturité, a confeiteira Aline Diniz compartilhou uma receita deliciosa para você preparar em casa: um brownie irresistível que vai agradar toda a família.

Confira os ingredientes e o modo de preparo!

Ingredientes:

100 g de manteiga

45 g de açúcar mascavo

135 g de açúcar

1 colher de sopa de cacau em pó

3 ovos grandes

90 g de farinha de trigo

1 colherzinha de chá de sal

1 colherzinha de chá de baunilha

145 g de chocolate meio amargo picado

Modo de preparo:

– Pré-aqueça o forno a 180°C.

– Misture os ingredientes secos: Em uma tigela, misture a farinha, o sal e o cacau em pó.

– Derreta o chocolate e a manteiga: Em uma panela em banho-maria, derreta o chocolate meio amargo picado e a manteiga. Reserve até esfriar.

– Bata os ovos e os açúcares: Em outra tigela, misture os açúcares com os ovos e bata bem até formar uma mistura aerada.

– Combine os ingredientes: Adicione o chocolate derretido à mistura de ovos e açúcar. Em seguida, acrescente a baunilha e os ingredientes secos, misturando delicadamente com uma espátula para manter a aeração.

– Asse o brownie: Coloque a massa em uma assadeira untada ou forrada com papel manteiga. Asse por 12 a 15 minutos. O ponto ideal é quando o palito inserido sai com pedaços de massa, não completamente limpo.

– Resfrie e sirva: Leve o brownie à geladeira para esfriar mais rápido e interromper o cozimento. Depois de frio, corte em pedaços e sirva.

Ouça o podcast e confira.

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online