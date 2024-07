No início da manhã desta terça-feira (16), moradores de João Pessoa enfrentaram uma interrupção no fornecimento de energia elétrica devido a uma falha técnica na subestação de Mussuré, no bairro do Costa e Silva.

Segundo a Energisa Paraíba, a ocorrência iniciou às 06h04 e foi resolvida gradativamente até as 06h29, totalizando cerca de 25 minutos de interrupção.

A empresa realizou manobras na rede e mobilizou equipes técnicas, conseguindo restabelecer a energia para aproximadamente 99% dos clientes afetados.

Em nota atualizada às 10h, a Energisa informou que todos os clientes já teriam o fornecimento de energia elétrica normalizado.

