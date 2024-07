TJPB inicia pesquisa para avaliar carreira e condições de trabalho das mulheres

A Pesquisa sobre Condições de Trabalho das Mulheres no Âmbito do Poder Judiciário estadual já está disponível. A enquete é voltada às magistradas e servidoras do Tribunal de Justiça da Paraíba e é uma ação do Comitê de Incentivo à Participação Institucional Feminina no Poder Judiciário do Estado.

O formulário, que contém 17 perguntas, estará disponível durante trinta dias. O acesso à enquete é restrito às mulheres integrantes do Poder Judiciário da Paraíba e que para o preenchimento das questões elas precisam estar logadas no e-mail institucional, conforme orientações do Comitê, o qual reforça que todos os dados serão sigilosos.

A intenção do Comitê, que tem como presidente a desembargadora Maria das Graças Morais Guedes (vice-presidente do TJPB), é obter informações acerca das condições de trabalho e carreira das mulheres do judiciário estadual, com a finalidade de identificar as necessidades delas, para servir de base na elaboração de projetos de melhorias no âmbito institucional, na implementação da equidade de gênero na Justiça paraibana.

Em casos de dúvidas, seja em relação à pesquisa ou referente a outros assuntos, o Comitê está à disposição, podendo ser contatado pelo e-mail cpfem@tjpb.jus.br.