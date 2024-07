Ranking: João Pessoa é destaque em transparência pública

A Prefeitura de João Pessoa se classificou em 1º lugar na Região Metropolitana em Transparência e 2º entre as capitais das regiões Norte e Nordeste. Além desses resultados, ocupa a 6ª posição como a Capital mais Transparente do Brasil.

É o que aponta o ranking do ITGP (Índice de Transparência e Governança Pública) da Transparência Internacional, divulgado nesta terça-feira (16), e que revela que a transparência de três em cada quatro capitais brasileiras é “regular” ou “ruim”.

O secretário de Transparência Pública de João Pessoa, Lucas Henriques de Melo, ressaltou que a classificação é fruto de um trabalho contínuo de boas práticas de governança.

“Esse resultado demonstra a regularidade do excelente nível das avaliações em transparência de João Pessoa. Além de se classificar em primeiro lugar na Região Metropolitana, conquista a sexta colocação em nível nacional entre as capitais mais transparentes do País. Resultado que enaltece a importância de fomentar a boa governança, a integridade da gestão pública, transparência e o controle social”, destacou.

O ITGP é uma avaliação regular que mede indicadores importantes para a transparência de entes públicos. Esta edição avalia as dimensões de Governança, Legislação, Participação Social e Comunicação, Plataformas, Transparência Administrativa e Orçamentária e Obras Públicas nas prefeituras.

Cada capital recebeu uma nota de 0 a 100, onde 0 representa o pior resultado e 100 o melhor em matéria de transparência. A avaliação não inclui o Distrito Federal nem Porto Alegre, que não foi incluída no comparativo com as outras capitais devido à crise das enchentes.

Os resultados mais recentes do Índice de Transparência e Governança Pública destacam um panorama preocupante sobre a transparência nas capitais brasileiras. Apenas seis capitais alcançaram resultado satisfatório, acima de “regular”. Recife, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e João Pessoa receberam classificação “boa”.

Vitória, no Espírito Santo, lidera o ranking com 98,6 pontos e foi a única capital brasileira a alcançar uma classificação “ótima”. Treze capitais tiveram nota “regular” e seis foram classificadas como “ruim” (Natal, Boa Vista, Rio Branco, Belém, Teresina e Macapá).

Conforme avaliação do Índice de Transparência e Governança Pública, as últimas capitais classificadas no ranking revelam cenários graves de falta de transparência que podem comprometer a integridade dos processos públicos e impedir a participação social nas decisões tomadas pela administração pública.

