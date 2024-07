Procon-JP intensifica fiscalização em postos de combustíveis e gás de cozinha

Desde a ultima semana, a Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor de João Pessoa (Procon-JP) está realizando uma fiscalização rigorosa em postos de combustíveis da capital.

Até o momento, 31 estabelecimentos foram notificados para entregar as últimas notas fiscais de compra e venda de combustíveis.

O objetivo é verificar se o reajuste de 7,11% no preço da gasolina, anunciado pela Petrobras e em vigor desde o último dia 9, está sendo aplicado corretamente.

Além da gasolina, o Procon-JP também está inspecionando o preço do álcool, que sofreu um reajuste de 2,72%. A secretaria analisará as notas fiscais e comparará com os preços coletados nas pesquisas anteriores.

“Como o aumento da Petrobras está em vigor desde o último dia 9 e alguns postos começaram a vender a gasolina com reajuste já na quarta-feira passada, um dia depois, estamos averiguando se a comercialização nas bombas é de estoque antigo”, explicou o secretário Rougger Guerra.

A última pesquisa de preços do Procon-JP, realizada em 10 de julho em 106 postos da capital, registrou que os preços do litro da gasolina comum para pagamento à vista variavam entre R$ 5,730 e R$ 6,090. Para continuar verificando a correta aplicação dos reajustes, o Procon-JP antecipará a coleta da pesquisa de preços dos combustíveis para esta terça-feira, 16 de julho.

“Estamos atentos aos preços praticados no mercado de combustíveis e agiremos com o rigor da lei para punir quem aplicar aumento extemporâneo e/ou abusivo”, esclareceu Rougger Guerra.

O gás de cozinha também sofreu um reajuste oficial no último dia 9, em torno de R$ 3. Para monitorar este mercado, a secretaria está realizando uma pesquisa comparativa esta semana.

“O gás de cozinha é outro produto que monitoramos através dos levantamentos de preços, com coletas mensais. Caso seja detectado que está havendo aumento indevido nos preços do botijão de 13 quilos, autuaremos a empresa no ato”, pontuou Rougger Guerra.

Para denúncias o Procon-JP disponibiliza o WhatsApp de número (83) 98665-0179.

