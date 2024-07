Metade dos servidores do INSS na Paraíba entra em greve por tempo ondeterminado

Nesta terça-feira (16), metade dos 331 servidores do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) na Paraíba iniciou uma greve por tempo indeterminado. A decisão foi tomada após a terceira rodada de negociações sem acordo com o governo federal.

Segundo Sérgio Fonseca, diretor do Sindicato dos Trabalhadores Federais em Saúde, Previdência e Trabalho do Estado da Paraíba (SindsprevPB) e servidor do INSS, explicou que a greve é uma necessidade, visto que desde o governo Temer a categoria não tem recebido reajustes.

“Nos governos Temer e Bolsonaro, nós não recebemos nenhum reajuste, e nossos salários precisam ser recompostos. Uma das nossas pauta é transformar a carreira em uma típica de estado”, afirmou Fonseca.

As principais reivindicações dos servidores incluem reajuste salarial, melhoria das condições de trabalho, exigência de nível superior para o cargo de técnico do Seguro Social e reestruturação da tabela remuneratória de acordo com a Nota Técnica 13, com adicional de qualificação. Os servidores também pedem a abertura das Mesas Setoriais para discutir a defesa do teletrabalho, novas regras para o bônus e pontuação.

Fonseca destacou que os servidores estão recebendo menos de um salário mínimo nas gratificações, um dos pontos cruciais das reivindicações. “Essa é uma das pautas de reivindicação: corrigir essas gratificações salariais. Isso precisa ser resolvido e sanado”, enfatizou.

A paralisação, que tem alcance nacional, deve impactar cerca de 70% das demandas envolvendo aposentadoria, 40% das solicitações de auxílio-doença e todos os processos relativos a auxílio-reclusão.