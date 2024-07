Governo da Paraíba abre seleção de famílias para moradias em Campina Grande

O Governo do Estado, por meio da Companhia Estadual de Habitação Popular da Paraíba (Cehap), abriu seleção para a conquista da casa própria na cidade Campina Grande. As famílias selecionadas vão ocupar os dois residenciais que estão sendo construídos e juntos somam 368 unidades habitacionais. A oportunidade é uma condição exclusiva para famílias inscritas na Companhia com renda mensal familiar entre R$ 1.412,00 e R$ 3.000,00.

São apartamentos no valor de até R$ 175 mil, construídos em condomínios completos, com estrutura de lazer e dotados de sistema de geração de energia solar fotovoltaica para as áreas comuns. Por meio da parceria com a iniciativa privada (construtora), o Governo do Estado vai participar com uma contrapartida financeira de até 23 mil, além do subsídio do Programa Minha Casa Minha Vida de até R$ 55 mil.

Residencial Astro do Cruzeiro – Construído na Rua Ana Vilar, nº 1140, no bairro do Cruzeiro, o residencial terá 144 unidades e cada apartamento será composto por sala de estar e jantar, 2 quartos, banheiro social, cozinha e área de serviço. O empreendimento contará com infraestrutura de condomínio completo, inclusive com coworking, bicicletário, área pet, quadras, lavanderia compartilhada e muito mais.

Aqua Clube Residencial – O empreendimento está sendo construído na Rua Cientista Josué de Castro, nº 268, bairro do Serrotão, em Campina Grande. Serão 224 apartamentos divididos em sala de estar e jantar, 2 quartos, banheiro social, cozinha e área de serviço. O Aqua Clube Residence também terá infraestrutura completa de vivência e lazer, com piscinas, áreas gourmet, churrasqueiras, salão de festas, academia e muito mais.

Seleção – Para concorrer a uma das unidades é preciso ter a inscrição na Cehap ou realizá-la no site www.cehap.pb.gov.br, clicando no link ‘Inscrições’ e ‘Faixa 2’. Depois, é necessário marcar o nome do empreendimento para participar.

A seleção será feita de acordo com os critérios do Programa Minha Casa Minha Vida, portanto, para participar é obrigatório possuir a renda compatível com o empreendimento e não ter nenhuma restrição de crédito para contratar o financiamento habitacional. Por ordem de adesão, todo o atendimento nesta fase será virtual, com acesso ao site, escolha da opção desejada e aguardar contato da equipe para fazer a análise da proposta.

A diretora presidente da Cehap, Emilia Correia Lima, adiantou que está previsto um outro empreendimento para Campina Grande. Serão mais 256 unidades no Residencial Simão Barbosa Almeida, que já está em processo de contratação e deverá ser lançado em breve na Faixa 1 do Minha Casa Minha Vida – renda familiar de até R$ 2.640,00.

“Esses são apenas os primeiros empreendimentos. Até o fim do ano, nós esperamos contratar mais residenciais como esses, além de ofertar também o Residencial Simão Barbosa de Almeida, para as famílias da Faixa 1, ou seja, para quem tem menos renda e também precisa e merece ter sua casa própria, o mais importante é garantir a construção de mais moradias e com o que há de melhor provando que é possível fazer habitação de qualidade e acessível para todas as classes”, destacou.

