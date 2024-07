A categoria bancária de Campina Grande e região se reuniu na última quinta-feira (11) para discutir a pauta de reivindicações da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) 2024-2025. A data-base da categoria é 1º de setembro, mas as negociações já começaram em abril, com a realização de congressos, conferências e audiências. A pauta final foi entregue aos bancos na terceira mesa de negociação, com o objetivo de chegar a um acordo até o final de agosto.

Em entrevista à Rádio Caturité FM, o presidente do Sindicato dos Bancários de Campina Grande e região, Esdras Luciano, destacou que a pauta da categoria vai além das questões econômicas.

– Mais da metade da nossa categoria se diz acometida por problemas de saúde mental, pois as metas impostas pelos bancos são abusivas e individualizadas. Por isso, além do ganho real no reajuste salarial, estamos reivindicando medidas que garantam a saúde física e mental dos trabalhadores – frisou.

Outro ponto da pauta é a questão das demissões. “O sistema financeiro tem crescido, somos mais de um milhão de trabalhadores. No entanto, o avanço tecnológico vem impactando na redução de postos de trabalho e fechamento de agências. Os bancos alegam que a maior concorrência vem dos bancos digitais, como o Nubank, que captam clientes de forma agressiva”, pontuou.

Veja a entrevista em vídeo:

*Vídeo: ParaibaOnline

