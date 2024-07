Reforma: Paróquia São José em Campina realiza quermesse para arrecadar doações

O pároco da Paróquia São José, no bairro José Pinheiro, Padre Manoel, anunciou na rádio Caturité FM nesta sexta-feira, 12 de julho, a realização de uma quermesse neste sábado e domingo.

O evento tem como objetivo arrecadar doações para a reforma da paróquia, que não recebe intervenções ou manutenção há cerca de 40 anos.

Padre Manoel destacou a importância da celebração dos 75 anos da paróquia, que está intimamente ligada à história do bairro.

– A celebração dos 75 anos da paróquia está ligada à história do bairro. Ele vai crescendo em torno da igreja e esse jubileu celebra também essa história. Estamos com um projeto de restauração e reforma, pois o edifício tem uns 40 anos que não tem intervenção ou manutenção. Neste final de semana teremos a quermesse no sábado e domingo para dar o pontapé inicial nessa reforma. Já começamos a restaurar a imagem de São José, que está em Recife, em processo de finalização – declarou o pároco.

Durante a quermesse, no sábado, haverá um forró pé-de-serra e uma rifa com cinco prêmios, entre eles, um pix de mil reais. O padre convidou todos os paroquianos e devotos a participarem e contribuírem para o sucesso do evento.

