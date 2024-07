Especialista aborda possível fusão entre Gol e Azul; entenda

Na coluna Pé na Estrada do Jornal da Manhã deste sábado (13), o agente de turismo Alessandro Sousa abordou sobre a possibilidade de uma fusão entre as empresas aéreas Gol e Azul, no aeroporto de Campina Grande.

Segundo ele, o cenário é remoto. O que pode acontecer, na visão do especialista, é o compartilhamento de voos entre as duas empresas, ou seja, a Gol ocupando voos da Azul, e vice e versa.

Entenda o contexto assistindo o vídeo abaixo:

♦ Não fique de fora! Siga nosso Instagram: @paraiba_online