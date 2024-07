Romero recebe homenagem da UFCG ao lado do presidente da Câmara de Campina

Nesta sexta-feira, o deputado federal Romero Rodrigues (Podemos/PB) foi homenageado pela Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) como deputado amigo da educação.

Durante a reunião, foram discutidos importantes investimentos para a universidade e o avanço no projeto de criação de uma ala oncológica infantil no Hospital Universitário Alcides Carneiro (HUAC).

Este projeto é considerado um marco significativo para a melhoria da assistência médica às crianças que enfrentam o câncer na região.

Em seu agradecimento, Romero expressou sua profunda gratidão pelo reconhecimento recebido:”Este título reforça meu compromisso em lutar pela melhoria da educação e da saúde em nossa região. Obrigado ao magnífico reitor, Antônio Fernandes.”

O reconhecimento concedido a Romero reflete sua atuação e empenho em apoiar iniciativas que beneficiam a comunidade e fortalecem as instituições de ensino e saúde em Campina Grande e na Paraíba.

A homenagem ao deputado é um incentivo para a continuidade de projetos e ações que visam aprimorar a qualidade de vida da população, evidenciando a importância da parceria entre os setores político e acadêmico na busca por avanços significativos em áreas essenciais como a educação e a saúde.

Estiveram presentes na reunião o magnífico reitor da UFCG, Antônio Fernandes; a diretora do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS), Carmen Catão; a superintendente do Hospital Universitário Alcides Carneiro (HUAC-UFCG), Gisetti Corina; o gerente administrativo do HUAC, Allison Santos; o gerente de Atenção à Saúde do HUAC, médicoAndré Brasileiro; a gerente de Ensino e Pesquisa do HUAC, Patrícia Gadelha; o vereador e presidente da Câmara Municipal de Campina Grande, Marinaldo Cardoso; e o deputado estadual Tovar Correia Lima.

*Siga nosso Instagram @paraiba_online