Lançada campanha em defesa de eleições diretas na OAB Nacional

Foi lançado na Paraíba, “com ramificação no Nordeste”, um movimento em defesa das eleições diretas para a direção nacional da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil).

“Entendemos que é chegada a hora de mudarmos as regras do jogo. Não podemos continuar sendo conduzidos por poucas cabeças e com quebra das nossas tradições. Precisamos juntar as mãos em favor da advocacia brasileira”, enfatizou o advogado José Mário Porto Júnior, ex-presidente da seccional paraibana da OAB.

Em recente consulta ´online´ que ouviu cerca de 27 mil advogados, a seccional de São Paulo da OAB aferiu que 82% dos participantes são a favor da eleição direta para o Conselho Federal da Ordem.

São Paulo conta com aproximadamente 370 mil advogados registrados na OAB.

