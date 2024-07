Justiça retoma audiência sobre desvios no Hospital Padre Zé

Nesta sexta-feira (12), o Tribunal de Justiça da Paraíba retoma a audiência de instrução dos processos relacionados ao esquema de desvio de recursos e fraudes na gestão do Hospital Padre Zé. Os réus Egídio de Carvalho, Jannyne Dantas Miranda e Silva e Amanda Duarte da Silva Dantas participarão virtualmente.

A audiência, inicialmente marcada para 13 de junho, foi adiada devido a alegações de uma das rés de não ter tido acesso completo à denúncia do Ministério Público, o que prejudicaria sua defesa.

Segundo os autos, os atos ilícitos envolveram desvio de verbas destinadas a programas sociais essenciais, como distribuição de refeições a moradores de rua, amparo a famílias refugiadas da Venezuela, apoio a pacientes em pós-alta hospitalar, cursos profissionalizantes, preparação de alunos para o Enem, cuidados a pacientes com Aids, entre outros.

Tais operações ilícitas comprometeram gravemente o atendimento no Hospital Padre Zé, afetando populações carentes e necessitadas.

A primeira fase da operação ‘Indignus’ foi deflagrada em outubro do ano passado, com a participação do Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado do Ministério Público da Paraíba (Gaeco/MPPB), Polícia Civil, Secretaria de Segurança e Defesa Social (Seds), Secretaria da Fazenda da Paraíba (Sefaz) e Controladoria-Geral do Estado da Paraíba (CGE).

A operação começou investigando o desvio de verbas e o desaparecimento de mais de 100 celulares doados ao hospital, cujo valor da venda deveria ter sido revertido para a instituição.

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online