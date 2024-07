Sete cidades paraibanas estão em estado de emergência por estiagem

Sete cidades na Paraíba foram declaradas em estado de emergência devido à prolongada estiagem.

O reconhecimento foi feito através de uma nota emitida pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em conjunto com a Defesa Civil.

Os municípios em estado de emergência são:

Damião

Gado Bravo

Matureia

Nova Palmeira

Poço Dantas

Princesa Isabel

São José do Bonfim

Ações e Recursos Disponíveis

Com o reconhecimento federal da situação de calamidade, as prefeituras dessas cidades estão aptas a solicitar recursos do governo federal. Os recursos poderão ser utilizados para a compra de cestas básicas, água potável, kits de higiene pessoal e de dormitório.

As prefeituras devem fazer a solicitação formal dos recursos para receber o apoio necessário. O reconhecimento do estado de emergência permite agilizar o processo de assistência às populações afetadas pela estiagem.

*com informações da Rede Ita

*Siga nosso Instagram @paraiba_online