Servidores do INSS decidem deflagrar greve nacional

Os servidores do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) decidiram iniciar uma greve em nível nacional devido à falta de acordo com o governo federal sobre reajuste salarial.

A greve está programada para começar na próxima terça-feira (15), mas o atendimento já ficará incerto a partir de segunda-feira (14).

Segundo informações da gerência do INSS em Campina Grande, o atendimento nas agências locais será mantido até esta sexta-feira, dia 12. Contudo, a partir de segunda-feira, o cenário é incerto, com a previsão de que muitos serviços sejam afetados quando a greve começar.

Os serviços mais afetados pela greve incluirão benefícios como aposentadoria, pensão por morte, Benefício de Prestação Continuada (BPC) e atendimento presencial. Análises de recursos e revisões de pensão e aposentadoria também sofrerão atrasos significativos.

A Federação Nacional dos Servidores do INSS informou que a paralisação é resultado de poucos avanços nas negociações com o governo federal.

Segundo a categoria, a proposta do governo está muito abaixo das perdas salariais acumuladas, que somam mais de 53%. Além disso, acordos firmados em 2022 não foram cumpridos, agravando a insatisfação dos servidores.

*com informações da Rede Ita

*Siga nosso Instagram @paraiba_online