Prefeito de Pombal tacha de “infelicidade” ter filhos autistas

Uma declaração controversa do prefeito de Pombal, Doutor Verissinho (Republicanos), está gerando grande repercussão no Sertão da Paraíba.

Em uma reunião com aliados políticos, o prefeito afirmou que ter filhos com transtorno do espectro autista (TEA) seria “uma infelicidade”.

A situação se agravou quando uma aliada do prefeito, tentando defendê-lo, concordou com a declaração e fez um comentário ainda mais ofensivo em um grupo de conversas online:

“O povo hoje tá cheio de besteira. Que Deus me perdoe, um menino autista é um menino doido. E quem é que quer ter um filho doido?”

