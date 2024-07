No quadro “Na Cozinha” do programa Conexão Caturité, a confeiteira e gastróloga Aline Diniz trouxe uma deliciosa receita de torta de frango sem leite, ideal para quem procura uma opção saborosa e prática.

Ingredientes para a massa:

1 xícara de farinha de trigo

1/2 xícara de farinha de aveia ou aveia em flocos finos

100 g de margarina em temperatura ambiente

1 gema

1/4 de xícara de água

Sal a gosto

Pimenta a gosto (opcional)

Modo de preparo da massa

Misture a farinha de trigo, farinha de aveia e o sal.

Adicione a gema, a margarina e misture bem.

Acrescente a água aos poucos até formar uma massa homogênea e não pegajosa.

Envolva a massa em plástico filme e leve ao refrigerador por 30 minutos.

Ingredientes para o recheio

1 peito de frango desfiado

Sal, pimenta, páprica a gosto

1 cenoura

1 tomate (ou abóbora, se preferir)

1 cebola

Modo de preparo do recheio

Cozinhe o peito de frango temperado e desfie.

Cozinhe a cenoura e o tomate (ou abóbora) até amolecer.

Bata a cenoura, o tomate (ou abóbora) e a cebola cozidos no liquidificador com um pouco da água do cozimento até formar um creme.

Misture o frango desfiado com o creme de legumes e ajuste o sal e a pimenta.

Montagem

Após 30 minutos, abra a massa com uma espessura de 1 cm.

Forre uma forma com a massa.

Recheie com o frango cremoso.

Cubra com o restante da massa, apertando bem as bordas.

Pincele uma gema de ovo por cima e, se desejar, adicione pimenta-do-reino.

Asse em forno pré-aquecido a 180 graus por 45 minutos.

