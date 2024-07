Amparo Cabra Fest movimenta o segmento da caprinovinocultura

A cadeia produtiva da caprinovinocultura na região do cariri paraibano é o principal destaque da Amparo Cabra Fest, evento promovido pela Prefeitura de Amparo, que está em sua sexta edição, e conta com o apoio do Sebrae/PB.

A programação teve início nesta quinta-feira (11) e segue até o próximo domingo (14), com atividades gratuitas e abertas ao público.

Entre os destaques da programação, estão o salão do empreendedor, voltado à exposição de produtos e serviços de empresas locais, e os torneios leiteiros, que valorizam o trabalho dos produtores rurais.

Também como forma de estimular o empreendedorismo feminino, a Amparo Cabra Fest vai promover, pela primeira vez, no domingo, um torneio leiteiro apenas para mulheres ordenhadeiras.

Além disso, a programação do evento também conta com a promoção de oficinas gastronômicas, circuito do queijo, exposição de artesanato, praça de alimentação e apresentações culturais. Já o eixo técnico da exposição de caprinos e ovinos de Amparo conta com uma série de capacitações, entre elas palestras que são promovidas pelo Sebrae/PB.

Conforme explica a gerente regional da instituição no cariri, Madalena Arruda, essas capacitações estão sendo realizadas não só durante o evento, como também ocorreram antes dele, como forma de preparação para os empreendedores.

Entre os temas abordados, estão: boas práticas para empreendedores do segmento de alimentação; juventude empreendedora; empreendedorismo feminino e protagonismo em espaços de poder; e aspectos relacionados ao conceito de ASG (ambiental, social e governança) no universo do empreendedorismo.

Segundo a gerente, o objetivo é fortalecer cada vez mais a cadeia produtiva da caprinovinocultura no cariri, agregando também as novas tendências e necessidades do mercado.

“Abordar temas transversais ao universo empresarial, como a Agenda ASG e o empreendedorismo jovem e feminino, faz parte não só dos objetivos estratégicos do Sebrae, como também é uma demanda do nosso público-alvo. Outro ponto importante é que esses temas também convergem com os objetivos e metas da Agenda Pacto Novo Cariri 2033. Além disso, ao abordar esses temas, nós também estamos olhando para as novas tendências de negócios e nos comprometendo não só a entregar metas, como também assumindo um compromisso com a sociedade e com aquilo que ela demanda”, acrescentou Madalena Arruda.