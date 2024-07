O Departamento Estadual de Trânsito da Paraíba (Detran-PB) realiza, na próxima terça-feira (16), a partir das 8h, um novo leilão eletrônico de veículos. Serão levados à hasta pública 450 veículos classificados como sucatas inservíveis (ferrosos), equivalente a 115.900kg. Todos os veículos foram removidos por infrações ao Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

De acordo com o Edital nº 28 de 2024, os eventos serão realizados por leiloeiro oficial, por meio do site www.maglianoleiloes.com.br, onde já se encontram as imagens dos veículos para visitação virtual e oferta de lances. A transmissão dos dados dos veículos leiloados ocorrerá de forma eletrônica, sem uso de papel.

Para participar do leilão de forma on-line basta acessar o site indicado, realizar o cadastro e ofertar seus lances via internet, acompanhando os lances de terceiros.

Conforme o edital, os lotes só poderão ser arrematados por empresas regulares do ramo de siderurgia, fundição ou reciclagem, na forma do disposto na Resolução Contran 623/2016 e que atendam às condições de habilitação previstas no edital. Para visualizar, basta entrar no ícone ‘LEILÃO’, depois clicar em ‘Leilões 2024’ e, em seguida, escolher qual deseja consultar, de acordo com o número do edital.

Visitação presencial

Segundo o presidente da Comissão de Leilão do Detran-PB, Rafael Miranda, também será possível a visitação para inspeção visual dos veículos. De acordo com o edital, essa visita presencial deverá ser feita no horário das 8h às 12h, nesta quinta e sexta-feira (11 e 12), na sede do Detran em Mangabeira, João Pessoa.

Na inspeção visual é vedada quaisquer outros procedimentos tais como manuseio, experimentação e ou remoção de peças. Não haverá visitação no dia de realização do leilão.

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online