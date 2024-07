Pesquisa do Procon de João Pessoa para preços de produtos de limpeza e higiene

Pesquisa realizada pela Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor para preços de produtos de limpeza e de higiene pessoal nos supermercados da Capital registra variação de até 173,70% no creme dental Colgate 90g, que registra preços entre R$ 3,65 (Varejão do Preço – Varjão) e R$ 9,99 (Mateus – Altiplano), diferença de R$ 6,34.

Mas o Procon-JP constata, ainda, que a maior diferença de todo o levantamento, R$ 15,40, foi encontrada no papel higiênico Personal Vip pacote com 16 rolos, que está oscilando entre R$ 20,59 (Assis – Cidade Verde/Mangabeira VIII) e R$ 35,99 (Varejão – Varjão), variação de 74,79%.

O levantamento foi realizado nesta terça-feira (9) em 13 supermercados e traz preços de 63 itens como creme dental, sabonete, papel higiênico, amaciante de roupa, água sanitária, sabão (em pó, em barra e líquido), detergente, desinfetante, álcool 70%, entre outros.

Mais variações – A água sanitária foi o produto que teve as duas outras grandes variações: Brilux 1 litro, 165,83%, com preços entre R$ 1,99 (Assaí Atacadista – Epitácio Pessoa) e R$ 5,29 (Assis – Cidade Verde/Mangabeira VIII), diferença de R$ 3,30; e Brilux 2 litros, 124,31%, que oscila entre R$ 3,25 (Mateus – Altiplano) e R$ 7,29 (Assis – Cidade Verde/Mangabeira VIII), diferença de R$ 4,04.

Mais diferenças – O Procon-JP registra mais duas outras diferenças bem significativas: no sabão líquido Ariel 3 litros, com preços entre R$ 41,25 (Varejão do Preço – Varjão) e R$ 51,99 (Carrefour – Bancários); no sabão liquido Omo 3 litros, com preços entre R$ 39,90 (Super Box Brasil – Geisel e Assaí Atacadista – Epitácio Pessoa) e R$ 49,99 (Manaíra – Manaíra); e no sabão liquido Brilux 3 litros, com preços entre R$ 29,90 (Menor Preço – Bairro dos Estados) e R$ 39,99 (Assis – Cidade Verde/Mangabeira).

Supermercados – A pesquisa visitou os seguintes supermercados: Latorre (Torre); Menor Preço (Bairro dos Estados); Assaí (Epitácio Pessoa); Manaíra (Manaíra); Super Box Brasil (Geisel); Bemais e Carrefour (Bancários); Assis (Mangabeira VIII – Cidade Verde); Mateus (Altiplano); Varejão e Varejão do Preço (Varjão); Rede Compras (Aeroclube); e Super Fácil (Água Fria).