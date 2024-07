O secretário de Cultura de Campina Grande, Ronaldo Cunha Lima Filho (foto), expressou profundo pesar pela morte de Biliu de Campina, destacando a importância do artista para a cidade e para a cultura nordestina.

“Biliu era um ser humano por inteiro especial. Às vezes parecia rude, bronco, mas era tudo ‘pantim’. Sua alma era doce como um quebra-queixo. Quando ele chegava, todas as luzes se acendiam. Era ele o centro das atenções. Sempre foi assim. Intransigente na ‘defesa’ da nossa cultura mais genuína, foi em Jackson do Pandeiro que buscou inspiração permanente. Não será fácil a ausência de Biliu nos palcos de Campina, especialmente no Maior São João do Mundo, onde sempre teve lugar de destaque. Com Biliu vai embora um pedaço de Campina. Ele era de Campina e Campina era dele. Ele era de todos nós.”

Ronaldo ressaltou que a perda de Biliu de Campina deixa um vazio imenso na cultura local, e sua ausência será sentida por todos que valorizam a música e as tradições nordestinas.

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online