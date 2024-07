Romero Rodrigues lamenta a morte do cantor Biliu de Campina

O deputado federal Romero Rodrigues lamentou o falecimento de Severino Xavier de Sousa, carinhosamente conhecido como Biliu de Campina, aos 75 anos.

O deputado ressaltou a importância do artista para a cultura nordestina:

“Biliu de Campina não apenas encantou o público com sua voz e seu carisma, mas também foi um defensor incansável da cultura nordestina, levando seu som e suas raízes para os palcos de todo o Brasil. Suas letras, muitas vezes poéticas e carregadas de emoção, contavam histórias de amor, saudade e a beleza do cotidiano do povo nordestino”.

Em nome de todos os que admiraram seu trabalho e foram tocados por sua arte, Romero Rodrigues expressou suas mais sinceras condolências à família, amigos e fãs de Biliu de Campina.

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online