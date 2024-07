Momento marcante: a chegada do corpo de Biliu ao Teatro Municipal

O relógio rondava as 23 horas desta segunda-feira quando chegou ao Teatro Municipal Severino Cabral o corpo do artista Biliu de Campina, que havia morrido horas antes no Hospital de Trauma Dom Luís Fernandes.

Poucas pessoas na triste acolhida e um vazio enorme dentro e fora de uma casa de espetáculos que maravilha e orgulha os artistas locais.

Os acordes de uma silenciosa sanfona fizeram a acolhida de alguém para quem o instrumento era sinônimo de cumplicidade, e pela vida afora foi o som que propagou uma cultura, alegrou nativos e celebrou uma festa singular para esta terra.

Veja essas imagens de simbologia ímpar.

*vídeo: hiranbarbosa

*Acesse nosso instagram, com vários outros vídeos sobre a despedida de Biliu: @paraiba_online