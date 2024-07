Jornalista Arimatéa Souza: o Biliu que poucos conheciam

Por muitos anos, participei ativamente da cobertura do Maior São João do Mundo na Rádio Caturité.

No palco ou transitando pelas barracas e palhoças do Parque do Povo, Biliu de Campina era uma presença constante, ´carregada´ e extrovertida.

Não passava despercebido quando parava para conversar e – quase sempre – reclamar de algo ou de alguém.

Desde a sua morte, na tarde de ontem, muito tem sido falado sobre o artista, cujo improviso e irreverência no palco superava as limitações de voz.

Mas, particularmente, a memória mais viva e intensa de Biliu está localizada na Praça da Bandeira, seu ´ponto´ principal quando não sumia por muitos dias e se isolava num sítio que possuía nos arredores de Campina Grande.

Em incontáveis e memoráveis noites, uma turma se reunia na Praça da Bandeira para conversar sobre tudo e todos, mas também era um espaço privilegiado para sorver um pouco da ´bagagem´ que Biliu acumulou da cultura brasileira, especialmente nordestina, e também da história campinense.

Este privilegiado potencial de Biliu pouco foi desfrutado e até mesmo conhecido pela gente campinense, ofuscado pela verve artística inerente à sua subsistência.

Em torno do ´trailler´ de ´Ari do Lanche´, muito da nossa história foi revelada e aprofundada, madrugadas adentro, com a informalidade e as inevitáveis gargalhadas que não davam espaço para a contemplação do relógio ou a insinuação do sono.

Nas ´chamadas´ atuais da turma da Praça da Bandeira, mais uma ausência começa a ser registrada diariamente.

As cadeiras vazias já prevalecem, como a notificar que o impiedoso tempo é devorador também de amizades; e igualmente a abrigar somente na lembrança o que até pouco tempo era descontração e aprendizado, sob o testemunho silencioso e encantador da lua.

Por trás daquele Biliu aparentemente razinza, radical, irônico e de difícil acesso, existia um coração generoso e um amante desmedido de Campina Grande e deu povo.

Como cantava seu amigo Dominguinhos, “chora sanfona sentida”.

