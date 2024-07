Jessier Quirino lamenta o falecimento de Biliu de Campina

Entre as homenagens para Biliu de Campina, o poeta e acadêmico Jessier Quirino expressou sua profunda tristeza com a partida do artista, destacando sua genialidade e carisma.

“O dia do encantamento de um espírito indomável. Todos nós estamos órfãos. Biliu de Campina, a nossa musicalidade, e o traquejo em pessoa, aquela pessoa que conhecia o molejo das palavras, o traquejo, o sincopado, a malícia, a graça, o pulo do gato e saber como poucos dar nó em éter, que é mais difícil do que dar nó em pingo d’água.”

Jessier Quirino lembrou com carinho das qualidades únicas de Biliu, ressaltando sua habilidade em transformar palavras em poesia e melodia, e seu papel insubstituível na preservação e divulgação da cultura nordestina.