Filho de Biliu de Campina homenageia o pai: “a identidade de Biliu vai viver durante toda a eternidade”

Nesta terça-feira (9), o Eduardo Andriolio, filho de Biliu de Campina, também prestou sua homenagem ao artista falecido nesta segunda-feira (8).

“Hoje a gente se despede do corpo, da matéria. Mas a identidade, de Biliu de Campina, ela ainda vai existir e vai viver durante toda a eternidade”, disse.

Eduardo também enalteceu o papel de fortalecimento que Biliu construiu em prol da cultura.

“Ele levou Campina no nome durante toda a sua trajetória. Em qualquer lugar do mundo que ele chegava, ele encontrava um conterrâneo e as pessoas diziam, ‘Biliu, o mundo é pequeno’ e Biliu respondia. ‘Não é o mundo que é pequeno, é Campina que é grande”, finalizou.