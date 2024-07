Bruno sobre Biliu: “A musicalidade, poesia e irreverência vão permanecer para sempre”

Presente no velório do cantor e compositor Biliu de Campina na tarde desta terça-feira (9), o prefeito Bruno Cunha Lima comentou sobre o legado que o artista deixará para a cidade.

Bruno lembrou a forte identificação de Biliu com Campina Grande, imortalizada no próprio nome do artista e que trouxe tanto reconhecimento para a cidade, através de uma carreira de sucesso do cantor e compositor ao longo de décadas.

“O legado de um poeta, de um músico, e Biliu era os dois, não desaparece mesmo depois da morte, ele permanece vivo. Só tem coragem de levar uma terra no nome quem tem muita identidade com ela e Biliu era a cara de Campina, assim como Campina tem também a cara de Biliu. A musicalidade, a poesia e a irreverência dele vão permanecer para sempre”, comentou Bruno.

O prefeito de Campina Grande ainda acompanhou o cortejo que levou o corpo do artista para o cemitério do Monte Santo, local onde foi sepultado.

Várias personalidades participaram da despedida de Biliu, representando os setores da política, da sociedade civil organizada e, especialmente, do meio artístico paraibano. Nomes, assim como o prefeito Bruno Cunha Lima, que tiveram a oportunidade de conviver e desfrutar da companhia do artista ao longo dos anos.