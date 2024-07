Biliu de Campina: STTP organiza operação especial para cortejo pelas ruas da cidade

A Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos (STTP) de Campina Grande está organizando uma operação especial de logística para o cortejo do corpo do artista Biliu de Campina, falecido nesta segunda-feira (8).

O superintendente da STTP, Vitor Ribeiro, forneceu detalhes sobre o trajeto e a estrutura planejada para o translado até o sepultamento no cemitério do Monte Santo.

O cortejo está previsto para sair às 16h, com o corpo sendo transportado em um carro de bombeiros aberto. O percurso começa na Avenida Floriano Peixorto, segue pela Rua Irineu Joffily, com a primeira parada na Pirâmide do Parque do Povo. Em seguida, o cortejo passa pela Rua Treze de Maio, onde haverá uma parada em frente à casa onde Biliu morou.

O trajeto continua até a Praça da Bandeira, local frequentado por Biliu, onde ele costumava visitar o Café Aurora. Outro ponto de parada será o Calçadão da Casa dos Vieira, um dos locais preferidos do artista. A expectativa é que o cortejo chegue ao cemitério do Monte Santo entre 17h e 17h30.

Ribeiro explicou que a STTP realizará intervenções temporárias no trânsito ao longo do percurso, contando com o apoio de agentes de trânsito e motos para garantir a fluidez do cortejo e a segurança dos participantes.

“Não será necessário interditar as vias completamente, mas pedimos a compreensão da população, pois haverá algumas interrupções temporárias para permitir a passagem do cortejo”, ressaltou o superintendente.

A operação visa prestar uma última homenagem ao artista, que deixou uma marca indelével na cultura de Campina Grande. Biliu de Campina recebeu várias homenagens durante sua vida, especialmente no período junino, e a despedida desta terça-feira reflete a importância do artista para a cidade.

“Hoje é um dia muito triste, mas estamos fazendo essa homenagem a Biliu, que merece todo nosso respeito e reconhecimento”, concluiu Vitor Ribeiro.

