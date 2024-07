O cenário musical de Campina Grande está de luto com a perda do icônico Biliu de Campina. O cantor Alcymar Monteiro (foto), conhecido por sua forte ligação com a cultura nordestina, expressou seu pesar pela morte do amigo e colega de profissão através de suas redes sociais.

Em uma nota emocionante, Alcymar Monteiro exaltou a importância de Biliu de Campina para a música e a cultura do Nordeste. Ele lembrou a trajetória brilhante do artista e a paixão que Biliu tinha pela sua cidade e pelo forró.

– Viva Biliu de Campina! Biliu de Campina Vivo! É hora de lembrar com carinho e afeto desse guerreiro da música nordestina brasileira! Vai com Deus, meu amigo! – escreveu Alcymar Monteiro em suas redes sociais.

Biliu de Campina, cujo nome de batismo era Severino Xavier de Souza, era um símbolo da cultura campinense e um defensor fervoroso do forró. Seu talento e irreverência conquistaram uma legião de fãs ao longo de sua carreira, e sua partida deixa um vazio imensurável na cena cultural da cidade.

