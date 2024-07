A história do ´Papai Noel´ de Campina Grande em dezenas de Natais

Nesta segunda-feira, morreu em Campina Grande José Sérgio, servidor do Poder Judiciário que se tornou conhecido na cidade por ter sido, ao longo dos últimos anos, uma presença marcante e alegre na celebração natalina da cidade.

Amigo de J. Sérgio por décadas, o ativista cultural e acadêmico João Dantas fez um depoimento sobre a sofrida trajetória do ´Papai Noel´ – as instabilidades emocionais, os dramas familiares e a motivação para abraçar a missão de alegrar as crianças campinenses anualmente.

Confira aqui:

*Vídeo: ParaibaOnline

