Vídeo: veja última aparição pública de Biliu em Campina Grande

O artista Biliu de Campina, que faleceu nesta segunda-feira (8), teve sua última aparição pública no dia 22 de março, durante o lançamento da edição 2024 d’O Maior São João do Mundo, realizado na Pirâmide do Parque do Povo.

Anunciado como uma das atrações do palco principal, Biliu foi convidado ao palco do lançamento pelo prefeito Bruno Cunha Lima, que enalteceu a importância de Biliu para a cultura popular e o chamou de “O Maior Carrego do Brasil”, como o artista gostava de ser lembrado.

Entretanto, no dia 23 de junho, data destinada para o show do cantor, por recomendações médicas, o artista não subiu ao palco principal do Parque do Povo. Em vez disso, recebeu uma homenagem de diversos artistas que ele chamava de “afilhados musicais”.

Confira a última aparição de Biliu de Campina na Pirâmide do Parque do Povo:

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online