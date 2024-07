Durante as 33 noites do Maior São João do Mundo 2024, o programa Tarifa Zero junino foi uma das novidades em Campina Grande, assegurando transporte público coletivo gratuito das 19h até a madrugada, após o encerramento da programação. E, de acordo com os números prévios, o programa pode ser considerado um grande sucesso.

Conforme informações divulgadas pelo superintendente de Trânsito e Transportes Públicos (STTP) do Município, Vitor Ribeiro, durante entrevista à imprensa, foram, ao todo, quase 300 mil passagens gratuitas durante as 33 noites do evento, uma média superior a nove mil gratuidades por noite.

Vitor explicou que estes dados não contabilizam os dois sábados que tiveram também a gratuidade durante todo dia, já que em junho, além da tradicional data do Tarifa Zero de todos os meses (o primeiro sábado), o benefício também foi garantido no sábado que antecedeu ao Dia de São João, atendendo a um apelo de entidades do setor produtivo para ajudar a aquecer as vendas.

Diante da demanda, conforme também esclareceu o superintendente da STTP em conversa com a imprensa da cidade, houve um incremento da frota logo após os primeiros dias do São João, sobretudo no horário de encerramento da programação nas madrugadas.

Já diante dos números iniciais, ainda em junho, o Sitrans, sindicato que representa as empresas que operam os consórcios que executam o serviço em Campina Grande, havia destacado que o sucesso do Tarifa Zero Junino apenas evidencia a essencialidade do transporte público coletivo.

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online