Reveja a homenagem prestada a Biliu de Campina por Zezé di Camargo e Luciano

Um dos momentos marcantes do Maior São João do Mundo de 2024, recém concluído, foi a homenagem prestada pela dupla Zezé di Camargo e Luciano a Biliu de Campina, quando da apresentação no Parque do Povo.

Os artistas lembraram um episódio marcante que envolveu o artista paraibano que nos deixou nesta segunda-feira, 8 de julho.

Recorde aqui com foi a homenagem:

https://www.youtube.com/watch?v=ZI5SNK3dxzo

https://www.youtube.com/watch?v=ucoqRtmC5r0