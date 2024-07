João Azevêdo lamenta morte de Biliu de Campina

O governador da Paraíba, João Azevêdo (PSB), lamentou nesta segunda-feira (8) a morte do artista Biliu de Campina, um dos grandes nomes da música e da cultura popular paraibana.

Azevêdo usou suas redes sociais para expressar suas condolências e destacar a importância do legado de Biliu.

“Figura marcante do nosso forró, Biliu, que carregava Campina no nome, ajudou a transformar a Rainha da Borborema na terra do Maior São João do Mundo e ficará marcado para sempre na nossa história. Descanse em paz, mestre Biliu. Meus mais sinceros sentimentos aos familiares, amigos e fãs nesse momento”, escreveu o governador.

Biliu de Campina faleceu aos 75 anos, após mais de 15 dias de internação no Hospital de Trauma de Campina Grande.