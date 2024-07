HELP amplia horário de atendimento no ambulatório SUS

O Hospital de Ensino e Laboratórios de Pesquisa (HELP) está ampliando seus serviços à população paraibana. A partir desta segunda-feira, 08 de julho, será disponibilizado um horário noturno de atendimentos ambulatoriais do SUS. O serviço funcionará de segunda a sexta-feira, das 17h às 21h, oferecendo consultas em diversas especialidades cirúrgicas.

De acordo com o diretor de relacionamento com o SUS do hospital, Filipe Reul, essa iniciativa visa atender os cidadãos que têm dificuldades para se deslocar durante o dia, proporcionando um atendimento mais acessível e humanizado.

“Ao oferecer atendimento em horários alternativos, o hospital busca contemplar uma demanda de pacientes que, por motivos diversos, não conseguem comparecer a consultas médicas durante o dia. Essa iniciativa também reflete a missão do HELP em promover a humanização no atendimento, assegurando que todos os cidadãos tenham acesso aos cuidados necessários, independentemente de suas condições e horários de disponibilidade”, afirmou.

Serão oferecidas diversas consultas em especialidades cirúrgicas, entre elas: cirurgia cardiológica, cirurgia bariátrica, cirurgia cabeça e pescoço, cirurgia geral, cirurgia ginecológica, mastologia oncológica, neurocirurgia, cirurgia oftalmológica, cirurgia ortopédica (oncológica, joelho, quadril e ombro), cirurgia otorrinolaringológica, cirurgia pediátrica e cirurgia urológica.

Os pacientes residentes em Campina Grande devem procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) de sua localidade para realizar o agendamento das consultas. Já os moradores de municípios conveniados com o HELP devem se dirigir à Secretaria de Saúde do seu município.

Sobre o Hospital HELP

Localizado em Campina Grande (PB), o HELP – Hospital de Ensino e Laboratórios de Pesquisa é uma instituição filantrópica mantida pela Fundação Pedro Américo. O hospital, que atende 60% pelo SUS e 40% por particular e convênios, destaca-se por sua inovação, humanização e sustentabilidade.

Com uma área de 30.000 m², o HELP oferece uma estrutura completa, incluindo ambulatórios, internações, pronto atendimento adulto e pediátrico, centro cirúrgico e obstétrico, centro de imagem, UTI, centro de oncologia, medicina nuclear, hemodiálise, e um centro de estudos e pesquisas.

