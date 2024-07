Biliu de Campina: Prefeitura de Campina Grande decreta luto oficial de três dias

O prefeito Bruno Cunha Lima lamentou a morte do cantor e compositor Biliu de Campina, 75, ocorrida nesta segunda-feira (8). Como forma de homenagear o artista, decretou luto oficial de três dias no Município.

“Biliu não foi apenas um mestre do forró e da cultura nordestina; ele era a essência viva da nossa identidade cultural. Sua voz, seu talento e seu amor por nossa terra sempre estarão gravados em nossos corações e em nossa história”, homenageou Bruno.

De acordo com o prefeito, com mais de cinco décadas de carreira, um intransigente defensor de nossas raízes culturais, Biliu de Campina entra para a história como um artista talentoso, culto e autêntico.

Para honrar sua memória e demonstrar o carinho da cidade pelo artista, o prefeito decretou luto oficial de três dias em Campina Grande. Durante este período, as bandeiras serão hasteadas a meio mastro e todos os eventos oficiais serão adiados.

“Que possamos, nestes dias de luto, refletir sobre a importância de preservar e valorizar nossa cultura, assim como Biliu sempre fez. E que ele descanse em paz, sabendo que seu legado viverá para sempre em cada um de nós.”, concluiu o prefeito de Campina Grande.

No ano passado, Biliu de Campina esteve entre as 40 personalidades campinenses homenageadas na 40ª edição d’O Maior São João do Mundo, sendo reconhecido por contribuir com o fortalecimento e o crescimento da festa ao longo das últimas décadas.