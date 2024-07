A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria de Obras (Secob) e Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma), realizou, na noite de sexta-feira (5), a solenidade de entrega oficial do Parque Linear Ivandro Cunha Lima, no Dinamérica, na Zona Oeste da cidade. O público começou a chegar no final da tarde e pôde caminhar pelas áreas do parque, conferindo as estruturas e apreciando os demais espaços da obra.

A solenidade teve início com um show de Capilé, no trio elétrico, animando o público presente. Os moradores da região aproveitaram para passear pelo novo espaço do Parque Linear Dinamérica, apreciando cada detalhe das obras recém-entregues. Tudo isso ocorreu antes da fala do prefeito Bruno Cunha Lima.

“Vocês não têm noção do tamanho da alegria que tem no meu coração nesta noite. Porque nós estamos inaugurando o Parque Linear 100% pronto para a população de Campina Grande. Nosso trabalho tem impactado positivamente a vida das pessoas, mas eu posso dizer que meu coração tá cheio de emoção, de alegria, de gratidão, porque hoje eu também tô tendo a oportunidade homenagear a quem me deu régua e compasso na vida (Ivandro Cunha Lima)”, disse o prefeito Bruno Cunha Lima.

A solenidade contou com o discurso de diversas autoridades. Estiveram presentes, além do prefeito Bruno Cunha Lima, a primeira-dama, Juliana Figueiredo Cunha Lima, primeira-dama e Anneliese Cunha Lima, mãe do prefeito e filha do homenageado. Também estiveram presentes os vereadores Alexandre do Sindicato, Saulo Noronha e Luciano Breno; os secretários Joab Machado (Obras), William Tejo Filho (Secti), Sargento Neto (Sesuma), Tâmela Fama (Sede), Renato Gadelha (Sesgri), Felipe Cavalcante de Sousa (Sejel), Carlos Dunga (Saúde), Aquino Leite (SAD); o superintendente da STTP, Vitor Ribeiro; e o coordenador da Defesa Civil, Régis Cavalcanti.

Vários equipamentos disponibilizados à população

Iniciado no final da gestão do ex-prefeito Romero Rodrigues e concluído na gestão do prefeito Bruno Cunha Lima, o Parque Linear Dinamérica conta com diversos equipamentos, destacando-se a pista de cooper de 3 mil m², a transitolândia, uma ampla área esportiva com campos de futebol de areia e grama sintética, um bicicletário, duas quadras poliesportivas com vestiários e academias populares.

Também existem áreas para jogos de mesa, espaços de convivência para dança e várias modalidades esportivas, pista de skate e três playgrounds. Estes equipamentos visam proporcionar lazer e atividades saudáveis para os moradores da região.

“É uma alegria imensa poder estar aqui, Campina Grande hoje está representando e está recebendo o presente do tamanho dela. Mais de 70 mil metros quadrados de área pra servir o povo dessa cidade. Uma obra que vai mudar, que vai deixar a nossa cidade mais linda ainda. São mais de mil árvores plantadas nesse local, que os nossos trabalhadores irão cuidar”, disse o Sargento Neto, secretário da Sesuma.

Para garantir justamente emprego e renda, por determinação do prefeito Bruno Cunha Lima, foi feita uma adaptação ao projeto inicial, acrescentando uma área de alimentação com 3.500 m², quatro boxes e a Vila do Mercado, com 12 pontos de comércio no local. Além disso, a prefeitura lançará uma chamada pública para definir os comerciantes que serão instalados nos 12 pontos.

Ainda, no trecho entregue à população, está uma rampa de skate e estruturas de acessibilidade, garantindo a visitação segura para todos os públicos que desejem desfrutar da área nova do parque.

Visitantes aprovaram a obra do parque

A população de Campina Grande compareceu para a entrega do Parque Linear Dinamérica, aproveitando o dia frio para explorar as novas instalações e áreas de lazer. Entre as diversas atrações, como o show de Capilé, prata da casa, os visitantes puderam apreciar as melhorias realizadas e compartilharam suas impressões sobre o espaço.

“Estou muito satisfeito com o resultado desta nova etapa. O parque está lindo e muito bem cuidado. As áreas verdes e os espaços de convivência ficaram ótimos para as famílias e para quem gosta de praticar esportes. Acho que esse espaço vai trazer muita alegria e bem-estar para a nossa comunidade,” disse João Silva, morador do bairro Dinamérica.

Além das áreas de convivência, as novas instalações incluem pistas de caminhada, ciclovias e playgrounds para as crianças, atendendo a todas as faixas etárias e promovendo a integração entre os moradores. A estrutura moderna e a segurança do local foram destacadas por muitos dos presentes.

“É incrível ver como o parque evoluiu. Está muito mais seguro e bonito. Agora temos uma extensão do lugar, que ficou maior, e excelente para passear com a família e amigos. Parabéns à prefeitura por investir em um projeto tão importante para nós,” comentou Maria Oliveira, que trouxe os filhos para aproveitar o novo playground.

O Parque Linear Dinamérica abrange uma área total de 107 mil metros quadrados e é um projeto que conta com um investimento de R$ 20,4 milhões. A obra se destaca como uma importante iniciativa para a melhoria da infraestrutura urbana e a promoção de espaços de lazer e convivência para a comunidade local.

