A primeira semana para a vistoria do transporte escolar, referente ao segundo semestre de 2024, registrou o comparecimento de 47 permissionários, o que representa 51,7% dos 110 que deveriam inspecionar o veículo na sede da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP), no bairro do Cristo Redentor.

A vistoria começou na última segunda-feira (1) e segue até o dia 26 de julho, conforme o calendário feito de acordo com o número de registro do veículo na autarquia.

Dos 47 veículos submetidos à inspeção nesta primeira semana, 35 atenderam plenamente os requisitos previstos no regulamento para a prestação do serviço de transporte escolar em João Pessoa, foram aprovados e receberam o selo de cor branca, que comprova que o veículo passou pela Seção de Vistoria Veicular (Sevist) da Semob-JP, garantindo aos pais que seus filhos serão transportados com segurança e conforto.

Os permissionários que tiveram o veículo reprovado deverão sanar as pendências e fazer uma nova vistoria. A inspeção acontece na sede da Semob-JP, no KM 25 da BR-230, no bairro do Cristo Redentor, das 8h às 14h.

O superintendente de Mobilidade Urbana da Capital, Expedito Leite Filho, destacou a importância de trazer o veículo para a inspeção dentro do prazo.

“É importante submeter o veículo à inspeção no prazo, pois sendo aprovado, o permissionário vai prestar um melhor serviço, evitar transtornos e a multa do regulamento, que é de R$ 36,55. A vistoria, que também pode ser antecipada, vai até o dia 26 de julho, então programem-se e tragam o veículo para ser vistoriado”, afirmou Expedito Leite Filho.

Quadro demonstrativo de vistorias do 2º semestre:

1ª SEMANA: de 01/07 a 05/07/2024

DIA / REGISTROS

01 / 0001 a 0022

02 / 0023 a 0044

03 / 0045 a 0066

04 / 0067 a 0088

05 / 0089 a 0110

2ª SEMANA: DE 08/07 A 12/07/2024

DIA / REGISTROS

08 / 0111 a 0132

09 / 0133 a 0154

10 / 0155 a 0176

11 / 0177 a 0198

12 / 0199 a 0220

3ª SEMANA: de 15/07 a 19/07/2024

DIA / REGISTROS

15 / 0221 a 0242

16 / 0243 a 0264

17 / 0265 a 0286

18 / 0287 a 0308

19 / 0309 a 0330

4ª SEMANA: DE 22/07 A 26/07/2024

DIA / REGISTROS

22 / 0331 a 0352

23 / 0353 a 0374

24 / 0375 a 0396

25 / 0397 a 0418

26 / 0419 a 0435

