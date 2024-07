Veja a previsão do tempo para este sábado na Paraíba

A condição de instabilidade sobre grande parte do estado da Paraíba deverá contribuir para a ocorrência de chuvas de intensidade fraca a moderada, por vezes forte, sobre áreas isoladas da região do Litoral, podendo se estender de forma pontual sobre as regiões do Agreste e Brejo.

*Aesa

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online