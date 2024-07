Senador consegue ampliar recursos destinados à saúde de Campina Grande

O Vice-Presidente do Senado Federal, Senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB) recebeu na noite desta quinta-feira (04) uma excelente notícia para Campina Grande e região.

Ele conseguiu, após uma articulação feita junto ao Ministério da Saúde, ampliar o teto financeiro dos recursos destinados pelo Governo Federal à Saúde de Campina Grande, para média e alta complexidade, em R$ 17 milhões.

Com isso, o montante anual destinado pelo Ministério da Saúde a Campina Grande passa dos atuais R$ 161 milhões para 178 milhões.

O aumento veio após dias de articulação de Veneziano junto ao Ministério da Saúde, sobretudo em permanentes contatos com a Ministra Nísia Trindade e outros membros da pasta.

“Nós temos trabalhado nestes últimos dez dias, junto ao Ministério da Saúde, junto à Ministra Nísia, ao Dr. Adriano Massuda (Secretário de Atenção Especializada), ao Dr. André Bonifácio (Secretário de Gestão Estratégica e Participativa), companheiros do Ministério, para que pudéssemos ampliar o teto financeiro na média e alta complexidade no município de Campina Grande”, salientou Veneziano.

O Senador disse que, a partir do trabalho técnico elaborado pela Secretaria Municipal de Saúde de Campina Grande, ele entrou em campo para garantir a ampliação. “Foi um trabalho tecnicamente feito pela Secretaria, mas que precisava de uma articulação e de uma boa presença política a defender estas justas reivindicações, e recebo agora a notícia, com a publicação da portaria, da ampliação. São mais R$ 17 milhões ampliados, do nosso teto de média e alta complexidade”.

Veneziano finalizou agradecendo a atenção que o Ministério da Saúde teve com Campina Grande e o entendimento da necessidade de ampliar os recursos destinados à cidade.

“Em especial, agradeço ao Ministério da Saúde por entender o alcance de ampliar os recursos para Campina Grande e, evidentemente, para toda a região que Campina atende. Esta é mais uma vitória importante que conquistamos para a cidade e para a gestão do prefeito Bruno”