Sapateiro mantém tradição do pai e dá nova vida aos calçados

Em Campina Grande, onde o forró é intenso, as botas muitas vezes precisam de restauração para continuar na ativa. Esse trabalho minucioso é feito por Cleudo, um sapateiro que herdou a habilidade do pai, mestre Luiz, e que se tornou referência na cidade.

Cleudo realiza diversos serviços, como colagem, troca de solado, higienização, pintura e hidratação, garantindo que as botas e outros calçados voltem a ter vida nova.

“A gente dá prioridade às botas nesse período”, comenta Cleudo, destacando a importância de manter as peças que, muitas vezes, já estão amaciadas e ajustadas ao pé do dono.

Antes de se dedicar ao restauro de sapatos, Cleudo estudou design de moda e, com a ajuda de sua parceira, transformou o pequeno ateliê em uma referência em restauração de calçados e bolsas de couro. O reconhecimento é tanto que ele coleciona clientes fiéis e elogios pela qualidade do trabalho.

Durante o período do maior São João do mundo, o ateliê de Cleudo trabalha a todo vapor, operando em três turnos e vai até o fim do inverno.

*com informações da Rede Ita